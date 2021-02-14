غزة: النيابة العامة تُعلن فتح تحقيق بـ 53 قضية

على مستوى محافظات قطاع غزة،



وقالت النيابة: "لم يسجل اليوم، أي قضية تتعلق بجرائم التلاعب بالأسعار واحتكار السلع وعرض بضائع فاسدة، ولم يسجل أي قضية تتعلق بجرائم مخالفة التعليمات، وعدم الالتزام بحظر التجول والحجر الصحي".





وتابعت: "هناك 53 قضية تتعلق بجرائم المساس بالأمن العام والاستقرار المجتمعي".



وقامت النيابة العامة، باتخاذ المقتضى القانوني بحق المتهمين والمخالفين للقانون والتعليمات، حيث عمدت النيابة العامة إلى توقيف 11متهماً على مختلف القضايا المذكورة، واستمرت الإجراءات بحق الآخرين دون توقيف مع أخذ التعهدات اللازمة بالالتزام بالقانون، والحفاظ على الأمن العام والمصلحة العامة.

رام الله - دنيا الوطنكشفت النيابة العامة، بغزة، عن أنها قامتبفتح تحقيق في 53 قضية.