غزة: النيابة العامة تُعلن فتح تحقيق بـ 53 قضية
رام الله - دنيا الوطن
كشفت النيابة العامة، بغزة، عن أنها قامت على مستوى محافظات قطاع غزة، بفتح تحقيق في 53 قضية.
وقالت النيابة: "لم يسجل اليوم، أي قضية تتعلق بجرائم التلاعب بالأسعار واحتكار السلع وعرض بضائع فاسدة، ولم يسجل أي قضية تتعلق بجرائم مخالفة التعليمات، وعدم الالتزام بحظر التجول والحجر الصحي".
وقامت النيابة العامة، باتخاذ المقتضى القانوني بحق المتهمين والمخالفين للقانون والتعليمات، حيث عمدت النيابة العامة إلى توقيف 11متهماً على مختلف القضايا المذكورة، واستمرت الإجراءات بحق الآخرين دون توقيف مع أخذ التعهدات اللازمة بالالتزام بالقانون، والحفاظ على الأمن العام والمصلحة العامة.
كشفت النيابة العامة، بغزة، عن أنها قامت على مستوى محافظات قطاع غزة، بفتح تحقيق في 53 قضية.
وقالت النيابة: "لم يسجل اليوم، أي قضية تتعلق بجرائم التلاعب بالأسعار واحتكار السلع وعرض بضائع فاسدة، ولم يسجل أي قضية تتعلق بجرائم مخالفة التعليمات، وعدم الالتزام بحظر التجول والحجر الصحي".
وتابعت: "هناك 53 قضية تتعلق بجرائم المساس بالأمن العام والاستقرار المجتمعي".
وقامت النيابة العامة، باتخاذ المقتضى القانوني بحق المتهمين والمخالفين للقانون والتعليمات، حيث عمدت النيابة العامة إلى توقيف 11متهماً على مختلف القضايا المذكورة، واستمرت الإجراءات بحق الآخرين دون توقيف مع أخذ التعهدات اللازمة بالالتزام بالقانون، والحفاظ على الأمن العام والمصلحة العامة.
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