الاحتلال يشرع باقتلاع أشجار حرجية في منطقة "عينون" شرق طوباس

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

شرعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، باقتلاع أشجار حرجية في منطقة "عينون" شرق طوباس.



وأفاد مسؤول ملف الأغوار في محافظة طوباس، معتز بشارات، بأن قوات الاحتلال، داهمت المنطقة المذكورة، وشرعت باقتلاع الأشجار الحرجية، التي زرعتها وزارة الزراعة مؤخراً، بدلاً من التي اقتلعها الاحتلال، أواخر الشهر المنصرم.



يذكر، أن قوات الاحتلال، اقتلعت في شهر كانون الثاني/ يناير المنصرم نحو 10 آلاف شجرة حرجية في منطقة "عينون" شرق طوباس، مزروعة على مساحة 200 دونم.