إصابة اللواء قدري أبو بكر بفيروس (كورونا)





وقالت الهيئة: "إن بعض أعراض المرض، ظهرت على اللواء أبو بكر، خلال الساعات الماضية، كالتعب والارهاق والسعلة، حيث تم إجراء فحص (كورونا) له اليوم، وظهرت نتيجته إيجابية".





ودعت الهيئة، كل من خالط اللواء أبو بكر، خلال الأسبوع الماضي لإجراء الفحوصات اللازمة، متمنية له الصحة والسلامة والشفاء العاجل.







رام الله - دنيا الوطنأكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، في بيان لها مساء السبت، إصابة رئيسها اللواء قدري أبو بكر بفيروس (كوفيد- 19).