إصابة اللواء قدري أبو بكر بفيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، في بيان لها مساء السبت، إصابة رئيسها اللواء قدري أبو بكر بفيروس (كوفيد- 19).
أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، في بيان لها مساء السبت، إصابة رئيسها اللواء قدري أبو بكر بفيروس (كوفيد- 19).
وقالت الهيئة: "إن بعض أعراض المرض، ظهرت على اللواء أبو بكر، خلال الساعات الماضية، كالتعب والارهاق والسعلة، حيث تم إجراء فحص (كورونا) له اليوم، وظهرت نتيجته إيجابية".
ودعت الهيئة، كل من خالط اللواء أبو بكر، خلال الأسبوع الماضي لإجراء الفحوصات اللازمة، متمنية له الصحة والسلامة والشفاء العاجل.
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