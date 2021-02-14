وفاة عامل بنوبة قلبية على معبر ترقوميا غرب الخليل

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رام الله - دنيا الوطن

توفي، اليوم الأحد، عامل من محافظة الخليل، بنوبة قلبية حادة، على (معبر ترقوميا) غرب الخليل.



وأفادت مصادر محلية، بأن المواطن شريف راجح ارزيقات (42 عاماً)، من بلدة تفوح غرب الخليل، إثر إصابته بنوبة قلبية حادة، على المعبر، وهو في طريقه إلى مكان عمله بأراضي الـ 48.



يذكر، أن عاملاً من بلدة عراق التايه شرق نابلس، استشهد بأزمة قلبية حادة، عقب استنشاقه الغاز المسيل للدموع، في الرابع والعشرين من كانون الثاني/ يناير، أطلقه جنود الاحتلال على بوابة فرعون جنوب طولكرم، أثناء توجهه إلى مكان عمله داخل أراضي 1948.