الإحصاء: انخفاض الرقم القياسي لأسعار المستهلك الشهر المنصرم

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رام الله - دنيا الوطن

قال الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني: إن الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين سجل انخفاضاً مقداره 0.67% خلال شهر كانون الثاني 2021 مقارنة مع شهر كانون الأول 2020، بواقع 1.52% في قطاع غزة، وبمقدار 0.49% في الضفة، وبمقدار 0.26% في القدس.



وأوضح الإحصاء في بيان صحفي، اليوم الأحد، أن السبب الرئيسي لانخفاض الأسعار في فلسطين، يرجع بشكل أساسي لانخفاض أسعار الخضراوات الطازجة بمقدار 17.51%، وأسعار البطاطا بمقدار 15.94%، وأسعار الدجاج الطازج بمقدار 5.71%، وأسعار البيض بمقدار 3.53%، وأسعار الخضراوات المجففة بمقدار 1.64%، رغم ارتفاع أسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات "بنزين" بنسبة 2.22%، و"الديزل" بنسبة 1.58%، وأسعار الأسماك الحية طازجة أو مبردة أو مجمدة بنسبة 0.76%.



وبين أن أسعار السلع التالية انخفضت لتبلغ بالمتوسط؛ الدجاج 13 شيقلا/1كغم، البيض 14.5 شيقل/2كغم، بندورة عناقيد حبة كبيرة 4 شواقل/1كغم، خيار بيوت بلاستيكية وبطاطا 3 شواقل/1كغم، بصل 3.5 شيقل/1كغم.



وعند مقارنة الأسعار خلال شهر كانون الثاني 2021 مع شهر كانون الثاني 2020، تشير البيانات إلى انخفاض الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين بمقدار 0.59%، بواقع 1.13% في قطاع غزة، وبمقدار 0.47% في الضفة، وبمقدار 0.29% في القدس.



وسجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في قطاع غزة انخفاضاً مقداره 1.52% خلال شهر كانون الثاني 2021 مقارنة مع شهر كانون الأول 2020، نتج هذا الانخفاض بصورة رئيسية عن انخفاض أسعار البطاطا بمقدار 28.60%، وأسعار الخضراوات الطازجة بمقدار 18.78%، وأسعار الدجاج الطازج بمقدار 15.17%، وأسعار البيض بمقدار 5.68%، رغم ارتفاع أسعار الأسماك الحية طازجة أو مبردة أو مجمدة بنسبة 1.94%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات "الديزل" بنسبة 1.63% و"البنزين" بنسبة 1.40%، وأسعار الفواكه الطازجة بنسبة 1.03%.



انخفضت أسعار السلع التالية في قطاع غزة لتبلغ بالمتوسط؛ الدجاج 13 شيقلا/1كغم، البيض 10 شواقل/2كغم، بندورة عناقيد حبة كبيرة 3 شواقل/1كغم، خيار بيوت بلاستيكية والبطاطا 2 شيقل/1كغم.



وسجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في الضفة، انخفاضاً مقداره 0.49% خلال شهر كانون الثاني 2021 مقارنة مع شهر كانون الأول 2020، وذلك نتيجة لانخفاض أسعار الخضراوات الطازجة بمقدار 16.90%، وأسعار البطاطا بمقدار 8.60%، وأسعار الخضراوات المجففة بمقدار 3.27%، وأسعار البيض بمقدار 2.91%، وأسعار الدجاج الطازج بمقدار 1.89%، رغم ارتفاع أسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات "الديزل" بنسبة 1.64%، وأسعار "البنزين" بنسبة 1.43%.



وسجلت أسعار السلع التالية انخفاضاً في الضفة لتبلغ بالمتوسط؛ الدجاج 12 شيقلا/1كغم، البيض 16 شيقلا/2كغم، بندورة عناقيد حبة كبيرة والبصل 4 شواقل/1كغم، خيار بيوت بلاستيكية وبطاطا 3 شواقل/1كغم.



وسجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في القدس، انخفاضاً مقداره 0.26% خلال شهر كانون الثاني 2021 مقارنة مع شهر كانون الأول 2020، وذلك نتيجة لانخفاض أسعار الخضراوات الطازجة بمقدار 18.48%، وأسعار الخضراوات المجففة بمقدار 9.74%، وأسعار الفواكه الطازجة بمقدار 3.45%، وأسعار البطاطا بمقدار 2.20%، وأسعار الأسماك الحية طازجة أو مبردة أو مجمدة بمقدار 1.79%، وأسعار اللحوم الطازجة بمقدار 1.23%، وأسعار الدجاج الطازج بمقدار 1.00%.



وانخفضت أسعار السلع التالية في القدس، لتبلغ بالمتوسط؛ الدجاج 18 شيقلا/1كغم، لحم العجل 62 شيقلا/1كغم، بندورة عناقيد حبة كبيرة 5 شواقل/1كغم، خيار بيوت بلاستيكية والبصل والليمون والبرتقال 4 شواقل/1كغم، البطاطا 3 شواقل/1كغم.