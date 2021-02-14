الصحة بغزة تكشف حصيلة إصابات ووفيات فيروس (كورونا)

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غزة - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، صباح اليوم الأحد، عن تسجيل حالة وفاة واحدة، و74 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في محافظات القطاع.



وأوضحت الصحة، بغزة، أن ذلك جاء بعد إجراء 2147 فحصًا مخبريًا خلال الـ 24 ساعة الماضية، مشيرة إلى تعافي 200 حالة جديدة من مصابي فيروس (كورونا).



وأشارت إلى أن الإجمالي التراكمي للمصابين بلغ 53514 إصابة، كما أن إجمالي الحالات النشطة، بلغ 2822 حالة، وإجمالي المتعافين 50155 حالة، وإجمالي الوفيات 537 حالة وفاة.



وذكرت الصحة، أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 58 حالة، وإجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 32 حالة.