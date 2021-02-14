نايف الرجوب: حماس لن تفوز بالأغلبية في الانتخابات المقبلة

نايف الرجوب: حماس لن تفوز بالأغلبية في الانتخابات المقبلة
رام الله - دنيا الوطن
توقع نايف الرجوب، النائب السابق في المجلس التشريعي عن حركة (حماس)، ألا تفوز (حماس) في ظروفها الحالية بأكثرية في الانتخابات التشريعية المقبلة المقررة في 22 أيار/ مايو المقبل، جراء اعتماد التمثيل النسبي الكامل كنظام للانتخابات.
وقال الرجوب: "وفقاً لنظام التمثيل النسبي الكامل (القوائم) من الصعب على حركة (حماس) أن تصل إلى نتيجة 50 % +1، تمكنها من تشكيل حكومة بمفردها"، وفق موقع (زوايا).
وأرجع الرجوب سبب توقعه بعدم فوز (حماس) بأغلبية إلى وجود عراقيل تحول دون ذلك، وذكر منها أن المواطن العادي إذا ما علم أن هذا الفصيل، هو الأفضل، فإنه سينظر إلى المآلات، متسائلاً "هل سيسمح لـ (حماس) إذا ما فازت أن تقود الشعب الفلسطيني بكل أريحية، ولا يحاصر الشعب الفلسطيني من جديد؟".
وأضاف: "إن المواطن ينظر إلى مصلحته، وله تجربة في محاصرة الحكومة عام 2006، وكيف أدى هذا إلى الوضع الفلسطيني المأساوي على المستوى الاقتصادي والأمني".
وزاد بالقول: "المستقلون الذين لا يوجد لديهم توجه سيحجمون عن اختيار هذا الفصيل، الذي سيقود إلى محاصرة الشعب الفلسطيني ووقف المساعدات عنه".
وكشف الرجوب عن مجموعة عراقيل، تعرضت لها الحكومة الفلسطينية العاشرة التي شكلتها حركة (حماس) برئاسة إسماعيل هنية، حالت دون قيامها بمهامها على أتم وجه، مرجعاً السبب الرئيسي إلى نزع صلاحيات النواب والوزراء، لافتاً إلى أن الحكومة التاسعة، عقدت جلسة غير قانونية للمجلس التشريعي قبيل استلام الحكومة العاشرة بأيام، وأجرت تعديلات جوهرية وغير قانونية على القانون الأساسي الفلسطيني، ما يعني أن تلاعباً حدث في الدستور الفلسطيني.
توقع نايف الرجوب، النائب السابق في المجلس التشريعي عن حركة (حماس)، ألا تفوز (حماس) في ظروفها الحالية بأكثرية في الانتخابات التشريعية المقبلة المقررة في 22 أيار/ مايو المقبل، جراء اعتماد التمثيل النسبي الكامل كنظام للانتخابات.
وقال الرجوب: "وفقاً لنظام التمثيل النسبي الكامل (القوائم) من الصعب على حركة (حماس) أن تصل إلى نتيجة 50 % +1، تمكنها من تشكيل حكومة بمفردها"، وفق موقع (زوايا).
وأرجع الرجوب سبب توقعه بعدم فوز (حماس) بأغلبية إلى وجود عراقيل تحول دون ذلك، وذكر منها أن المواطن العادي إذا ما علم أن هذا الفصيل، هو الأفضل، فإنه سينظر إلى المآلات، متسائلاً "هل سيسمح لـ (حماس) إذا ما فازت أن تقود الشعب الفلسطيني بكل أريحية، ولا يحاصر الشعب الفلسطيني من جديد؟".
وأضاف: "إن المواطن ينظر إلى مصلحته، وله تجربة في محاصرة الحكومة عام 2006، وكيف أدى هذا إلى الوضع الفلسطيني المأساوي على المستوى الاقتصادي والأمني".
وزاد بالقول: "المستقلون الذين لا يوجد لديهم توجه سيحجمون عن اختيار هذا الفصيل، الذي سيقود إلى محاصرة الشعب الفلسطيني ووقف المساعدات عنه".
وكشف الرجوب عن مجموعة عراقيل، تعرضت لها الحكومة الفلسطينية العاشرة التي شكلتها حركة (حماس) برئاسة إسماعيل هنية، حالت دون قيامها بمهامها على أتم وجه، مرجعاً السبب الرئيسي إلى نزع صلاحيات النواب والوزراء، لافتاً إلى أن الحكومة التاسعة، عقدت جلسة غير قانونية للمجلس التشريعي قبيل استلام الحكومة العاشرة بأيام، وأجرت تعديلات جوهرية وغير قانونية على القانون الأساسي الفلسطيني، ما يعني أن تلاعباً حدث في الدستور الفلسطيني.
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