نايف الرجوب: حماس لن تفوز بالأغلبية في الانتخابات المقبلة

نايف الرجوب

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رام الله - دنيا الوطن

توقع نايف الرجوب، النائب السابق في المجلس التشريعي عن حركة (حماس)، ألا تفوز (حماس) في ظروفها الحالية بأكثرية في الانتخابات التشريعية المقبلة المقررة في 22 أيار/ مايو المقبل، جراء اعتماد التمثيل النسبي الكامل كنظام للانتخابات.



وقال الرجوب: "وفقاً لنظام التمثيل النسبي الكامل (القوائم) من الصعب على حركة (حماس) أن تصل إلى نتيجة 50 % +1، تمكنها من تشكيل حكومة بمفردها"، وفق موقع (زوايا).



وأرجع الرجوب سبب توقعه بعدم فوز (حماس) بأغلبية إلى وجود عراقيل تحول دون ذلك، وذكر منها أن المواطن العادي إذا ما علم أن هذا الفصيل، هو الأفضل، فإنه سينظر إلى المآلات، متسائلاً "هل سيسمح لـ (حماس) إذا ما فازت أن تقود الشعب الفلسطيني بكل أريحية، ولا يحاصر الشعب الفلسطيني من جديد؟".



وأضاف: "إن المواطن ينظر إلى مصلحته، وله تجربة في محاصرة الحكومة عام 2006، وكيف أدى هذا إلى الوضع الفلسطيني المأساوي على المستوى الاقتصادي والأمني".



وزاد بالقول: "المستقلون الذين لا يوجد لديهم توجه سيحجمون عن اختيار هذا الفصيل، الذي سيقود إلى محاصرة الشعب الفلسطيني ووقف المساعدات عنه".



وكشف الرجوب عن مجموعة عراقيل، تعرضت لها الحكومة الفلسطينية العاشرة التي شكلتها حركة (حماس) برئاسة إسماعيل هنية، حالت دون قيامها بمهامها على أتم وجه، مرجعاً السبب الرئيسي إلى نزع صلاحيات النواب والوزراء، لافتاً إلى أن الحكومة التاسعة، عقدت جلسة غير قانونية للمجلس التشريعي قبيل استلام الحكومة العاشرة بأيام، وأجرت تعديلات جوهرية وغير قانونية على القانون الأساسي الفلسطيني، ما يعني أن تلاعباً حدث في الدستور الفلسطيني.