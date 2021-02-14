شؤون فلسطينية

اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة الخضر

اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة الخضر
رام الله - دنيا الوطن
اندلعت مساء السبت، مواجهات بين الأهالي وقوات الاحتلال التي اقتحمت بلدة الخضر قضاء بيت لحم.

وقالت مصادر محلية: إن المواجهات، تركزت في منطقة "حارة دار موسى"، وعلى شارع القدس- الخليل، حيث أطلق جنود الاحتلال الرصاص وقنابل الغاز والصوت، صوب عشرات الشبان، الذين رشقوهم بالحجارة.

وتقع قرية الخضر إلى الغرب من مدينة بيت لحم، وتبعد عنها حوالي 5 كيلومترات.

 وتحاول سلطات الاحتلال، السيطرة على الأراضي الصالحة للزراعة فيها، من خلال إقامة جدار الفصل العنصري، بعد أن صادرت جزءاً من أراضيها، وأقامت عليها مستوطنة (كفار عصيون) وهي كيبوتس أنشئ عام 1967 م على أرض مساحتها 4500 دونم، ويقطنها 461 مستوطناً، ومستوطنة (دانئيل) وهي قرية سكنية أنشئت عام 1983 م على أرض مساحتها 200 دونم.

كما صادرت قوات الاحتلال عام 1978 منطقة ظهر أبوسليمة من أراضي الخضر، وأقامت عليها مستعمرة (العازر) وأراضي كيكان ودفماق وعرق الذيبة، وصولاً إلى عقبة عابد، وإلى منطقة العروس المسخوطة، وأقامت مستعمرة (الفرات) عام 1980.

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