إصابات (كورونا) حول العالم تتجاوز 108.5 مليون

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رام الله - دنيا الوطن

أظهرت بيانات مجمعة، أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس (كورونا) المستجد في أنحاء العالم تجاوز 108.5 مليون حتى صباح الأحد.



وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 108 ملايين و521 ألف حالة.



وذكرت، أن عدد المتعافين تجاوز 60.8 مليون، فيما تجاوز إجمالي الوفيات المليونين و393 ألف حالة.



وتتصدر الولايات المتحدة، دول العالم، من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل والمملكة المتحدة وروسيا وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا وتركيا وألمانيا وكولومبيا والأرجنتين والمكسيك وبولندا وإيران وجنوب أفريقيا.



كما تتصدر الولايات المتحدة، دول العالم، من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا.