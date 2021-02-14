دولي

قلق في الاتحاد الأوروبي بعد ظهور لقاحات (كورونا) في السوق السوداء

قلق في الاتحاد الأوروبي بعد ظهور لقاحات (كورونا) في السوق السوداء
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت مفوضية الاتحاد الأوروبي، أنها تتابع بقلق ما تردد من أنباء عن ظهور لقاحات فيروس (كورونا) في السوق السوداء.

وقال المتحدث باسم المفوضية، إريك مامير، اليوم الأحد، "نراقب عن كثب هذه الظاهرة.. وتم تنشيط المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال (أولاف) في مجال اللقاحات، التي من المحتمل أن تكون مزيفة".

وأضاف: "يجب على الجميع توخي الحذر الشديد، لأن اللقاح أكثر حساسية من الدواء".

وأشار إلى أن التطعيم ممكن "بحقن مادة فعالة في جسم شخص سليم وليس مريضاً، وبالتالي يتعين التأكد بنسبة 100% من أن القنوات التي يتم من خلالها شراء اللقاحات، هي شرعية وشفافة".

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