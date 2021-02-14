الاحتلال يستهدف المزارعين والصيادين في قطاع غزة

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رام الله - دنيا الوطن

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، النار باتجاه المزارعين ورعاة الأغنام وصيادي العصافير على طول الحدود الشرقية للقطاع.



كما استهدفت زوارق الاحتلال، مراكب الصيادين قبالة سواحل عدة مناطق من قطاع غزة.



وأطلقت زوارق الاحتلال، النار بكثافة تجاه مراكب الصيادين، خاصةً في المنطقة الشمالية الغربية من القطاع.



ويذكر، أن قوات الاحتلال، تستهدف المزارعين ومراكب الصيادين بشكل يومي، وتلاحقهم في أماكن عملهم.