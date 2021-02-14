أول تعليق من "بايدن" بعد تبرئة ترامب من التحريض

الرئيس الأمريكي جو بايدن

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رام الله - دنيا الوطن

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن: إنّ 57 عضوًا في مجلس الشيوخ صوتوا لإدانة الرئيس السابق دونالد ترامب، بما في ذلك سبعة أعضاء جمهوريين.



وأوضح بايدن في بيان له، أنه رغم عدم إدانة ترامب بتهمة التحريض على التمرد الذي وصفه بـ "المميت على الديمقراطية الأمريكية"، فإنه حتى أولئك الذين عارضوا الإدانة مثل زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ، ميتش ماكونيل، يعتقدون أن دونالد ترامب كان مذنباً بارتكابه تقصيراً مشيناً في أداء واجبه، ومسؤولاً عملياً وأخلاقياً عن إثارة العنف، الذي اندلع في مبنى الكونغرس.



وأكد أن هذا الفصل، الذي وصفه بـ"الحزين" من تاريخ البلاد، يؤشر إلى أن "الديمقراطية هشة"، وأنه يجب دائماً الدفاع عنها، مشدداً على أنه لا مكان للعنف والتطرف في الولايات المتحدة.



وبرأ مجلس الشيوخ الأمريكي، الرئيس السابق دونالد ترامب، أمس السبت، في ثاني محاكمة له خلال 12 شهرًا بعدما رفض الجمهوريون إدانته، بشأن دوره في الهجوم الدامي الذي شنه أنصاره على مبنى الكونغرس.