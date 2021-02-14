ارتفاع آخر على درجات الحرارة وأجواء دافئة في معظم المناطق الفلسطينية

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رام الله - دنيا الوطن

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يستمر الجو صافياً بوجه عام، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، ويبقى الجو دافئاً فوق المرتفعات الجبلية إلى حار نسبياً في بقية المناطق، والرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.



هذه الليلة: يكون الجو غائماً جزئياً إلى صافٍ وبارداً نسبياً إلى بارد، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.