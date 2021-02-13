أول تعليق من ترامب على تبرئته في مجلس الشيوح من تهمة التحريض

دونالد ترامب

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

قال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب: إنه سيظل دائماً نصيراً لسيادة القانون في الولايات المتحدة.



يأتي ذلك، بعد وقت قليل من تبرئته من تهم التحريض على التمرد، في مجلس الشيوخ الأمريكي، لافتاً إلى أن محاكمة مجلس الشيوخ تمثل "مرحلة أخرى من أكبر حملة اضطهاد في تاريخ بلدنا"، وفق تعبيره.



وقال ترامب: إن محاكمته، جزء من أكبر "مطاردة للساحرات" في تاريخ الولايات المتحدة، وفق ما نقلت وكالات أنباء عربية، مشيراً إلى أن "حركتنا الوطنية بدأت للتو".



وصوت 57 من بين 100 عضو لصالح إدانة ترامب، فيما كانت إدانته تتطلب تصويت أغلبية الثلثين لا أغلبية بسيطة.