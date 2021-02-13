القدس: اعتقال شاب خلال مواجهات في الطور والعيسوية

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، شاباً بمواجهات اندلعت في حي الطور شرق القدس.



وأفاد شهود عيان بأن وحدة "مستعربين" إسرائيليين، نصبت كميناً في حي الطور، واعتقلت الشاب محمد حاتم أبو الهوى (19 عاماً) واقتادته إلى جهة غير معلومة، بالتزامن مع اندلاع مواجهات في الحي.



وفي قرية العيسوية المجاورة، داهمت قوات الاحتلال حي عبيد، واندلعت مواجهات مع الاحتلال في الحي، ولم يبلغ عن إصابات أو اعتقالات.



واندلعت، الليلة، مواجهات بين قوات الاحتلال الإسرائيلي، وشبان في حي باب الواد بالبلدة القديمة من القدس.



وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال، حضرت بعد أن قام مستوطنون متطرفون باستفزاز المقدسيين من سكان حي باب الواد، واندلعت مواجهات بعد ذلك.