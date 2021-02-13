صحيفة: ناصر القدوة يُقاطع اجتماع مركزية (فتح) وخطوات عملية لتشكيل قائمة منفصلة

رام الله - دنيا الوطن

قالت صحيفة (العربي الجديد)، السبت: إن عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح)، ناصر القدوة، قاطع اجتماع اللجنة المركزية، المنعقد مساء اليوم، ضمن ما أسمته "خطوات عملية" على الأرجح من جانبه؛ لتشكيل أو دعم قائمة غير قائمة حركة (فتح) الرسمية في الانتخابات التشريعية المرتقبة.



والتأمت اللجنة المركزية لـ (فتح) في اجتماع يزدحم بنقاط ساخنة، وهي: زيارة عضو اللجنة المركزية لـ (فتح) حسين الشيخ للأسير مروان البرغوثي في معتقله بسجن (هداريم) الإسرائيلي، أول أمس الخميس، وكذلك نتائج حوار القاهرة، ونوع الائتلاف الانتخابي، الذي ستشارك فيه (فتح) في انتخابات المجلس التشريعي المقبلة في أيار/ مايو المقبل.ونقلت الصحيفة، عن مصادر فلسطينية لم تسمها، أن مقاطعة القدوة لاجتماع اللجنة المركزية لحركة (فتح)، والذي يوصف بالاجتماع المهم، جاءت ليس من باب الاحتجاج، وإنما في سياق خطوات عملية، قد يقدم عليها لاحقًا مثل تشكيل قائمة أو دعم قائمة غير رسمية لحركة (فتح) في انتخابات المجلس التشريعي.وتابعت الصحيفة: "تأتي مقاطعة القدوة لاجتماع اللجنة المركزية مساء اليوم، بعد نحو أسبوعين، من توجيه الرئيس الفلسطيني محمود عباس، كلمات وصفت بـ"القاسية" له في اجتماع للجنة المركزية لحركة (فتح) في الـ 24 من الشهر الماضي".وأضافت، أن الرئيس عباس، خلال الاجتماع، حينها قال: "يعني المحافظات الجنوبية (محافظات قطاع غزة) روحي فتوح (عضو اللجنة المركزية) ينزل على غزة، ويشتغل ميدانياً هناك للانتخابات"، وتابع: "وانت كمان يا ناصر"، مخاطباً القدوة "ليش ساكت انزل".وتابع: "أما اللي بدوش (لا يريد) يشتغل في هيك موضوع، يقعد في بيته، ويسكر على حاله الباب، واللي بفكر ينزل أمام قائمة (فتح) الرسمية سأمنعه بالقوة"، ومن الواضح أن حديث عباس كان موجهاً للقدوة، الذي باتت القطيعة أبرز ما يميز علاقتهما.وقدم القدوة استقالته من اللجنة المركزية لحركة (فتح) في أيار/ مايو 2018، على خلفية خلافات حادة، وقعت خلال انعقاد الدورة الثالثة والعشرين للمجلس الوطني الفلسطيني، ثم تراجع عنها بعد تدخل أعضاء من مركزية (فتح) وإقناعه بالعدول.