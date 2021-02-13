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شؤون فلسطينية

الشيوخي: الرئيس عباس رمز الشرعية والوحدة الوطنية سياج الوطن ووحدة حركة فتح

الشيوخي: الرئيس عباس رمز الشرعية والوحدة الوطنية سياج الوطن ووحدة حركة فتح
عزمي الشيوخي
رام الله - دنيا الوطن
أشاد أمين عام اللجان الشعبية الفلسطينية، عزمي الشيوخي خلال سلسلة لقاءات واجتماعات مستمرة عقدها اليوم والليلة وخلال الأيام الماضية في ديوانه بالخليل جنوب الضفة الغربية بمخرجات وقرارات الحوار الوطني في القاهرة الذي حضره ممثلي 14 فصيلاً فلسطينياً بتوجيهات من الرئيس محمود عباس وبرعاية ودعم كامل من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالقاهرة.

وثمن خلال لقاءاته الشيوخي مع العديد من قيادات وكواد ونشطاء عدد من القوى والاحزاب والفصائل حرص ممثلي الفصائل الوطنية خلال الحوار الوطني في القاهرة على اجراء الانتخابات التشريعية بكل نزاهة وشفافية وعدالة على طريق الشراكة والوحدة وانهاء الانقسام بين شطري الوطن وبين حركتي فتح وحماس .

وقال الشيوخي: إن إتاحة المجال لشعبنا بان يمارس حقه في الانتخابات التشريعية سوف ينعش الحياة الديمقراطية وسيساعد على ممارسة شعبنا لحقه في الانتخابات والمشاركة في صنع القرار من خلال التسجيل والترشيح والتصويت وفرز ممثلي الشعب الفلسطين في المجلس التشريعي عبر الصناديق الانتخابية.

وأضاف: أن الوحدة الوطنية ممر اجباري لحماية شعبنا ومستقبلنا وحقوقنا الوطنية ومشروعنا الوطني وهي الدرع الواقي والسياج الحامي لحقوق شعبنا ولثوابتنا الوطنية ولقضيتنا الفلسطينية العادلة.

ووصف الشيوخي رئيس دولة فلسطين محمود عباس ابو مازن بانه رمز الشرعية ورمز القضية ورمز كفاح شعبنا وان الوحدة الوطنية الشاملة صمام الامان لقضيتنا وان وحدة حركة فتح تزلزل وتهز كيان الاحتلال وتزلزل اعداء شعبنا واعداء منظمة التحرير الفلسطينية.

وأضاف: أن نجاح شعبنا في الانتخابات التشريعية وفي العرس الديمقراطي خلال اجراء العملية الديمقراطية للانتخابات التشريعية سوف يعزز وحدتنا الوطنية ووحدة فصائلنا ووحدة حركة فتح بما يصلب ويقوي جبهتنا الداخلية لمواجهة الاخطار والتحديات المحدقة بشعبنا وبقضيته العادل على طريق العودة والحرية والتحرير واقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس الشريف في ظل قيادة الرئيس محمود عباس الثابت على الثوابت والحقوق الوطنية المشرعة لشعبنا المرابط .

وأضاف: بأن حركة فتح هي العمود الفقري لمنظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي الوحيد لشعبنا وحركة فتح هي سياج الوطن والقضية وان الاحتلال هو الوحيد الذي يزرع بذور الفتنه والفرقه والتشتت بين شعبنا وفصائلنا وعائلاتنا وان الاحتلال لا يريد الوحدة لحركة فتح ولا يريد ان ننجح بانهاء الانقسام وان الاحتلال هو عدو الوحدة الوطنية والعدو الحقيقي لحركة فتح ووحدتها وان الاحتلال يسعى الى تدمير حركة فتح وتشتيتها واذابتها من خلال البرامج الصهيو امريكية الاستعمارية الخبيثة التي تنطلق من القاعدة الاستعمارية "فرق تسد" .

وأوضح أن على شعبنا وعلى قيادتنا الشرعية تعزيز وحدتنا الوطنية وجبهتنا الداخلية وان نقوم بتحصين قلاعنا حتى تنتصر فلسطين وتنتصر قضيتنا الفلسطينية في الانتخابات التشريعية.

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