الديمقراطية ترحب بتصويت المجلس الأكاديمي لكلية لندن الجامعية على سحب تعريف "معاداة السامية"

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

ثمنت دائرة المقاطعة في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، تصويت المجلس الأكاديمي لكلية لندن الجامعية، على سحب إدارة الجامعة للتعريف العملي لمعاداة السامية (IHRA)، وذلك لحماية حرية الرأي والتعبير بالحرم الجامعي، وحماية الحرية الأكاديمية أيضاً، كونه ليس لديه اي أساس قانوني للتنفيذ، حيث إن التعريف لا يميز بين اليهودية والصهيونية.



وتشير الدائرة، إلى أن غرض التعريف، كان يهدف إلى منع أي انتقاد لدولة الاحتلال الإسرائيلي، وممارساتها تجاه الشعب الفلسطيني وانتهاكه للقانون الدولي، وإنكار الحق في تقرير المصير، والنضال من أجل إنهاء الاحتلال.



وأكدت دائرة المقاطعة في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، بأن هذا الإنجاز على صعيد التصدي لمحاولة تكميم الأفواه التي تنتهجها إسرائيل في العالم، وسعيها الدائم لإشهار فزاعة "معاداة السامية" بوجه جميع المتضامنين مع الشعب الفلسطيني، يصب في خانة الانتصارات، التي تتحقق لصالح الشعب الفلسطيني بمعركته الدولية؛ لمحاصرة السردية الصهيونية المضللة، وتثبيت للسردية الفلسطينية.