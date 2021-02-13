"الشعبيّة" تُشيد بانسحاب الوفد الجزائري من اجتماع برلمان البحر المتوسط رفضًا للتطبيع



وحيّت الشعبية هذه الخطوة من قبل دولة الجزائر، مطالبةً كل الدول العربية، بأن "تحذو حذو الجزائر برفض التطبيع بكافة أشكاله، والقطع الكامل مع هذا العدو والمحتل الصهيوني، وبما يوجه أهداف الأمة العربية في دعم وإسناد مقاومة شعبنا، حتى دحر الاحتلال عن أرضه".

وأكد أنّ هذه الخطوة ليست غريبة عن الجزائر مهد الثوار والأحرار شعبًا وقيادةً، فهي كما كانت وستبقى حصنًا منيعًا أمام كل حملات التطبيع، ومتراسًا في وجه كل من يحاول تغييب القضية الفلسطينية.وأضافت الجبهة في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، بأن جزائر الشهداء، والتي تعرف جيدًا معنى المستعمر والتضحية والفداء، والدعم الدائم للقضية الفلسطينية، لن تستطيع أن تدفعها كل أمواج التطبيع الهادرة في المحيط للرسو في ميناء الذل والمهانة، وستبقى شامخة أبية بدماء الشهداء الأبرار.وأكدت الجبهة، أن هذه الخطوة المهمة، تأتي أيضًا تجسيدًا لقرار البرلمان الجزائري، على مشروع قانون تجريم التطبيع مع العدو الصهيوني، ومحاكمة من يروج له، انسجامًا مع الموقف الجزائري الشعبي والوطني والرسمي العام، الداعم لشعبنا ونضاله، والرافض جملةً وتفصيلاً للتطبيع، أو إقامة أية علاقات مع الاحتلال.