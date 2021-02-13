بيت لحم: اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة الخضر

أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

اندلعت مساء اليوم السبت، مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة الخضر جنوب بيت لحم.



ووفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، فإن المواجهات تركزت في منطقة "حارة دار موسى"، وعلى شارع القدس – الخليل، حيث أطلق جنود الاحتلال الرصاص وقنابل الغاز والصوت صوب عشرات الشبان، الذين رشقوهم بالحجارة، وما زالت المواجهات مستمرة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات حتى إعداد هذا الخبر.