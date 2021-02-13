الخليل: النقابة العامة لعمال النقل تُعلن الإضراب الشامل لجميع المركبات العمومية



انطلاقاً من التزام القيادة النقابية في المحافظة وبمسؤولية وأمانة عاليتين خاطبنا وعبر كتب رسمية بلدية الخليل ووزارة النقل والمواصلات والحكومة وجميع جهات الإختصاص واضعين أمام الجميع المعاناة التي يعيشها السائقون وقطاع النقل في محافظة الخليل بسبب تطبيقهم وإلتزامهم الكامل بقرار إعلان حالة الطوارئ والقرارات الصادرة عن الحكومة حتى هذه اللحظة ونحن ملتزمون بكافة القرارات الصادرة عن الحكومة وملتزمون بالإغلاق إلا أن المركبات الخاصه تعمل بوتيرة أكبر دون حسيب أو رقيب وهناك مواقف رسمية لها أمام مجمع البلدية لتحميل وتنزيل الركاب.





ورفعنا كتبا للحكوم بمطالب السائقين الحقة وبدل إنصاف السائقين تصدر وزارة النقل قرارات بحق سائقينا وكأن السائق يعيش حياة وردية خالية من المتاعب مثل زي موحد وألوان الطرابيش وتعمل على إلزام السائقين بها، وفي نفس الوقت لاتستطيع الحكومة تطبيق قراراتها لمصلحة السائقين مثل ورقة الإلتزام والدفع الشهريه لمجمع البلدية والقرار المتعلق بالمركبات الخصوصية وقرار تخفيض 25٪ من تكلفة التأمين حيث طبق بعضها في جميع المحافظات إلا الخليل .



لذلك وجهنا كتبا رسمية لاحقة لكتب كثيرة سابقة إلى محافظ محافظة الخليل وإلى مدير شرطة المحافظة وإلى المخابرات العامة وإلى جهاز الأمن الوقائى وإلى وزارة ومكتب العمل وهاهي تنقضي المهلة القانونية دون رد.



الأخوة السائقون ماحك جلدك مثل ظفرك، سنسمع صوتنا للقاصي والداني لا أحد يرى عمال النقل ولا هم لأحد إلا إرغامكم على دفع ماهو حق وماهو باطل (أتاوة)...لذلك كله.



قررت النقابة العامة لعمال النقل في محافظة الخليل بفروعها الأربعه البدءبخوض إضراب لجميع المركبات العموميه الخارجية والداخلية والسفريات الخاصة إبتداءا من يوم الأحد القادم الموافق 2021/2/14 وسيكون إضرابا تصاعديا وفعاليات لن تتوقف حتى نحصل على حقوقكم كاملة، ومعا وسويا نحو قطاع نقل حضاري وفاعل.



رام الله - دنيا الوطنأعلنت النقابة العامة لعمال النقل في الخليل، الإضراب الشامل لجميع المركبات العمومية في المحافظة، ابتداءً من يوم غد إلى حين تحقيق مطالب النقابة.جاء ذلك في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه وفيما يلي تفاصيله: