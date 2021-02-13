الداخلية بغزة تنشر كشف "تنسيقات مصرية" للسفر يوم الاثنين

غزة - دنيا الوطنأعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود، بوزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، عن وصول كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر (معبر رفح البري) يوم الاثنين، والذين عليهم التوجه لإجراء فحص (كورونا) بدءاً من الساعة التاسعة صباح غدٍ الأحد، في المراكز الصحية المعلن عنها سابقاً كل في محافظته.وطالبت الهيئة في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، المسافرين المذكورة أسماؤهم في الكشف المرفق التواجد الساعة 6 صباح الاثنين في الصالة الخارجية للمعبر؛ من أجل تسهيل سفرهم.