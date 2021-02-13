شؤون فلسطينية

الخارجية الفلسطينية: تسجيل ثلاث وفيات و253 إصابة جديدة بـ (كورونا) بين جالياتنا

الخارجية الفلسطينية: تسجيل ثلاث وفيات و253 إصابة جديدة بـ (كورونا) بين جالياتنا
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم السبت، بتسجيل 3 وفيات، و253 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بصفوف جالياتنا حول العالم، ما يرفع عدد الوفيات إلى 373 وفاة، والإصابات إلى 12929 إصابة.

وأوضحت الخارجية في بيانها، أن فريق العمل المتخصص بمتابعة أوضاع الجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة الأميركية، سجل 3 حالات وفاة بفيروس (كورونا) في صفوف الجالية لكل من موسى عون، وفتحي القزعة، ومازن زيدان، ليرتفع عدد حالات الوفاة إلى 121، فيما سجلت 253 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في صفوف الجالية في كل من ميتشغن، ونيوجرسي، ودالاس؛ ليرتفع عدد الإصابات إلى 9915 إصابة، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

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