شؤون فلسطينية

الاحتلال هدم وصادر 178 مبنى وهجر 259 مواطناً في الضفة منذ بداية العام

الاحتلال هدم وصادر 178 مبنى وهجر 259 مواطناً في الضفة منذ بداية العام
رام الله - دنيا الوطن
هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي ما لا يقل عن 178 مبنى فلسطيني، في الضفة الغربية منذ بداية العام الجاري 2021، بحجة البناء غير المرخص.

وذكر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة "أوتشا"، أن عمليات الهدم والمصادرة أدت لتهجير 259 شخصًا بينهم 140 طفلًا.

وأوضح تقرير "أوتشا"، أن سلطات الاحتلال هجرت تسع عوائل فلسطينية تضم 60 فردًا، جراء هدم منشآتهم في تجمع حمصة البقيعة في الأغوار.

وبحسب التقرير فإن الاحتلال عاد في الثامن من شهر فبراير/ شباط الجاري إلى تجمع "حمصة" وصادر أو هدم 16 مبنى وحظيرة للمواشي.

و يُشار أن غالبية هذه المباني بُنيت بتمويل من المانحين كمساعدات إنسانية في سياق الاستجابة لحوادث هدم ومصادرة تمت في مطلع الشهر الجاري.

وأكد تقرير "أوتشا" أن هذه العوائل تواجه خطرًا متزايدًا بالتهجير القسري، في وقت تتفاقم أحوالهم بفعل الشتاء وتفشى جائحة
(كورونا).

وتشتكي منظمات حقوقية من أن سلطات الاحتلال تقيّد البناء الفلسطيني في الوقت الذي تصاعد فيه من عمليات الاستيطان بالقدس والضفة الغربية.

وكانت الإدارة المدنية التابعة للاحتلال أخبرت سكان التجمع خلال عمليات المصادرة التي نُفذت في يوم 8 شباط/فبراير، بأن أي مبانٍ جديدة يتم بناؤها أو التبرع بها سوف تُهدم أو تصادَر، ووجّهت الأوامر إليهم مرة أخرى بالانتقال إلى موقع قريب من قرية عين شبلي والذي يقع على بعد 15 كيلومترًا بالطريق البري عن التجمع.

ولوحظ مؤخراً بأن قرارات وإخطارات الهدم لم تعد مقتصرة على الأماكن النائية في الأغوار والخرب في الضفة الغربية بل بدأت تطال العديد من المنازل في الأحيان السكنية كما حصل في جنوب نابلس وبلدة عصيرة الشمالية وبلدة صرة وأماكن أخرى في مدن الضفة المختلفة.

واللافت للنظر بأن العديد من الإخطارات طالت بنايات سكنية كبيرة مأهولة بالسكان استوفت شروط الترخيص كاملة كونها تخضع من الناحية المدنية للسلطة.

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