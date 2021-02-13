برئاسة الرئيس.. بدء اجتماع اللجنة المركزية لحركة (فتح)

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

بدأ اجتماع اللجنة المركزية لحركة (فتح)، برئاسة رئيس دولة فلسطين، محمود عباس، مساء اليوم السبت، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله.



ويبحث الاجتماع، مخرجات جلسات الحوار الوطني، التي عقدت في القاهرة بين الفصائل الفلسطينية، إضافة إلى عدد من القضايا التي تهم الحركة، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.