لجنة الأسرى للشعبية: تقرر إعادة الاعتصام الأسبوعي أمام مقر الصليب بغزة





رام الله - دنيا الوطنأعلنت لجنة الأسرى في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بأنه تقرر إعادة الاعتصام الأسبوعي الذي تنظمه لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية أمام مقر الصليب الأحمر بمدينة غزة دعماًوإسناداً للحركة الأسيرة في سجون الاحتلال، وللضغط على المؤسسة الدولية لتَحمّل مسئولياتها تجاه الأسرى.وأضافت اللجنة في تصريح صحفي أنه ونظراً لاستمرار حالة الطوارئ بسبب جائحة (كورونا) تقرر عدم توفير حافلات لنقل الأسرى إلى الاعتصام، داعيةً جماهير شعبنا وممثلي القوى وأهالي الأسرى والشهداء إلى أخذ الإجراءات الصحية واللازمة للحفاظ على سلامتهم أثناء مشاركتهم في الاعتصام.وجددت اللجنة تأكيدها على ضرورة تطوير وتفعيل أساليب دعم وإسناد الحركة الأسيرة الذين يخوضون معركة متواصلة ضد الاحتلال الاسرائيلي، ويتعرضون لممارسات وانتهاكات مستمرة على الدوام.