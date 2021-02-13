شؤون فلسطينية

حصاد الأسبوع: شهيدان وإصابة 5 "إسرائيليين" في 71 نقطة مواجهة

حصاد الأسبوع: شهيدان وإصابة 5 "إسرائيليين" في 71 نقطة مواجهة
رام الله - دنيا الوطن
شهد الأسبوع الماضي استشهاد مواطنين دهسا بمركبات مستوطنين في الأغوار وسلفيت، فيما أصيب 5 إسرائيليين بينهم ثلاثة جنود ومستوطنين، واندلعت مواجهات في 71 نقطة مواجهة بمناطق متفرقة من الضفة والقدس المحتلتين، تخلل بعضها إطلاق نار وإلقاء زجاجات حارقة وعبوات ناسفة على دوريات الاحتلال.

ففي يوم أمس الجمعة، استشهد المواطن بلال شحادة بواطنة (52 عامًا) من مدينة البيرة بعد أن دهسه مستوطن قرب بردلة بالأغوار الشمالية، واندلعت على إثرها مواجهات في المنطقة، كما انطلقت مواجهات في الطور والعيسوية بالقدس المحتلة، وذلك ضمن 19 نقطة مواجهة شهدتها الضفة الغربية والقدس المحتلتين.

واندلعت مواجهات أخرى في راس كركر والمغير وكفر مالك ودير جرير وبيت عور التحتا ومستوطنة بسجوت برام الله، و مستوطنة نكوديم والخضر في بيت لحم، و بيت دجن وبورين ومادما واللبن الشرقية في نابلس، وكفر قدوم بقلقيلية، ومنطقة الراس في سلفيت، وأم الفحم في الداخل الفلسطيني المحتل، وحمصة الفوقا في الأغوار الفلسطينية الشمالية.

وعلى صعيد الإصابات أمس الجمعة، أصيب سيدتان في اعتداء للمستوطنين قرب مستوطنة حومش المخلاة، وشاب من كفر قليل نتيجة اعتداء المستوطنين عليه، و8 إصابات بالرصاص الإسفنجي خلال المواجهات مع الاحتلال في قرية كفر قدوم، و3 إصابات بالرصاص الحي، إصابة واحدة بالرصاص المطاطي، إصابة قنبلة غاز في مواجهات راس كركر، إلى جناب عشرات الإصابات بالاختناق الغاز السام.

ويوم الخميس، شهد 7 نقاط مواجهة، اندلعت في كل من حلحول وبيت عينون في الخليل، وسلواد والمغير في رام الله، وتقوع وحوسان في بيت لحم، واللبن الشرقة في نابلس.

ويوم الأربعاء، اندلعت مواجهات في 10 نقاط بالضفة والقدس، واستشهد المواطن عزام جميل عامر من كفر قليل بعد أن دهسه مستوطن قرب حارس في سلفيت، فيما أصيب مستوطن بالحجارة قرب قرية الجانية برام الله، وألقيت زجاجات حارقة ومفرقعات نارية على دوريات الاحتلال بالقرب من حاجز مخيم شعفاط في ضواحي القدس.

واندلعت مواجهات أخرى في بلدة الطور بمدينة القدس، ومستوطنة بيت حجاي وحلحول في الخليل، وراس كركر والجانية برام الله، وحاجز الأنفاق ببيت لحم، وطورة
الغربية في جنين، وحارس بسلفيت، ومستوطنة معاليه لفونة بنابلس.

وشهد منتصف الأسبوع الماضي، إطلاق نار وإلقاء زجاجات حارقة على قوات الاحتلال خلال مواجهات وصفت بالعنيفة في قباطية جنوب جنين والخضر ببيت لحم، وأصيب جنديان اسرائيليان ومستوطنة خلال مواجهات في بلدة تقوع ببيت لحم.

واندلعت مواجهات في الطور بمدينة القدس، ومخيم الفوار في الخليل، وراس كركر وأم صفا في رام الله، وتقوع ومخيم الدهيشة والخضر ببيت لحم، وقباطية وبوابة برطعة الشرقية في جنين، ومستوطنة يتسهار بنابلس، وذلك ضمن 10 نقاط مواجهة أصيب خلالها مواطنين بالرصاص الحي وثالث بالرصاص المطاطي وآخر بقنبلة غاز اصابته بشكل مباشر، إلى جانب عشرات الإصابات بالاختناق بالغاز السام.

وشهد يوم الاثنين الماضي 7 نقاط مواجهة، أطلقت خلالها زجاجات حارقة ومفرقعات نارية في كل من العيسوية بالقدس المحتلة وعزون بقلقيلية والرملة في الداخل الفلسطيني المحتل عام 1948م، واندلعت مواجهات أخرى كفر نعمة بالقدس ومخيم جنين واللبن الشرقية في نابلس، وحمصة الفوقا في طوباس، فيما أصيب خلال المواجهات المتفرقة مواطن بالرصاص الحي، ومواطنين برضوض إثر الاعتداء بالضرب عليهما.

فيما شهد يوم الأحد الماضي، اندلاع مواجهات في 7 نقاط متفرقة، وأصيب خلالها جندي إسرائيلي بالحجارة في مواجهات راس كركر، واندلعت مواجهات في كل من بيت عينون بالخليل، وحي الشرفة وراس كركر وسنجل ونعلين في رام الله، وقفين في طولكرم، والحاجز الشمالي لمدينة قلقيلية،

ويوم السبت الماضي تم إحصاء 11 نقطة مواجهة، أطلق خلالها زجاجات حارقة على دوريات الاحتلال في الطور بالقدس والخضر ببيت لحم، واندلعت مواجهات بيت أمر ومسافر يطا بالخليل، ومدينة جنين وبرطعة الشرقية في جنين، وبديا في سلفيت، وبيت دجن وعصيرة القبلية في نابلس، وكفر قدوم والحاجز الجنوبي لمدينة قلقيلية، وأصيب على إثر المواجهات مواطنين بالرصاص الحي و7 آخرون بالرصاص المطاطي والعشرات بالاختناق بالغاز السام.

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