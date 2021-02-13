الرجوب يطلع السفير الأردني على آخر المستجدات





رام الله - دنيا الوطنأطلع أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، اللواء جبريل الرجوب، سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى دولة فلسطين، محمد أبو وندي، على آخر المستجدات السياسية على الساحة الفلسطينية وخاصة على صعيد ملف المصالحة الوطنيةوالانتخابات.ووضع الرجوب السفير أبو وندي، خلال اللقاء الذي عقد اليوم السبت في مدينة رام الله، في صورة ما تم الاتفاق عليه في اجتماع الحوار الوطني الذي عقد مؤخرا في القاهرة، لافتا إلى أن كافة فصائل العمل الوطني أكدت التزامها بما تم الاتفاق عليه خلال الحوار.و أطلع ضيفه في صورة الاستعدادات الجارية لعقد الانتخابات العامة وفق ما حدده المرسوم الرئاسي الخاص بعقد الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني.وثمن الرجوب خلال اللقاء دعم الأردن وعلى رأسها الملك عبد الله الثاني بن الحسين لفلسطين على كافة الأصعدة، والدعم الأردني للحوار الوطني الفلسطيني الهادف لإنهاء الانقسام وبناء الشراكة بين كافة فصائل العمل الوطني الفلسطيني.بدوره أعرب السفير أبو وندي عن ترحيب الأردن بمخرجات اجتماع القاهرة، مجددا التأكيد على الدعم الأردني للجهود المبذولة لإنهاء الانقسام والوصول إلى عقد الانتخابات العامة.كما أكد موقف بلاده الداعم لشعبنا الفلسطيني وللحقوق الوطنية الفلسطينية والحق في تقرير المصير وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وفقا لقرارات الشرعية الدولية.