غنام: دهس الشهيد بواطنة جريمة تضاف لسجل جرائم الاحتلال ومستوطنيه بحق شعبنا





رام الله - دنيا الوطنزارت محافظ رام الله والبيرة د.ليلى غنام اليوم السبت عائلة الشهيد بلال شحادة بواطنة الذي استشهد إثر دهسه من قبل مستوطن قرب مفترق عين البيضاء بالأغوار الشمالية، وذلك بحضور امين سر تنظيم حركة (فتح) وأعضاء اللجنة التنظيمية في المنطقة.وأكدت غنام أن دهس الشهيد بواطنة جريمة جديدة تضاف إلى سجل جرائم المستوطنين التي ترتكب تحت حماية من جيش الاحتلال بحق أبناء شعبنا لاقتلاعهم من اراضيهم، مطالبة العالم بضرورة التدخل لحماية شعبنا .وأشارت إلى أن تكرار حوادث الدهس التي كان آخرها الشهيد بواطنة وقبله الشهيد الشاب عزام عامر في سلفيت تؤكد أن هذه الحوادث منظمة وهدفها قتل أبناء شعبنا، محملة حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن كافة هذه الجرائم.وشددت غنام على أن شعبنا باق على العهد للشهداء والأسرى في الصمود والنضال، واننا برغم ألالم سنبقى متمسكون بألامل، حتى انتزاع كافة حقوقنا الوطنية وعلى رأسها اقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.