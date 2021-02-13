الاحتلال يعتقل 3 شبان من داخل المسجد الأقصى





رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، 3 شبان من داخل المسجد الأقصى المبارك.وأفاد شهود عيان، بأن قوة من جنود الاحتلال اقتحمت المسجد الأقصى، وقامت بالتدقيق في هويات عدد من المواطنين واعتقلوا ثلاثة منهم من أمام المصلي القبلي.ومنذ ساعات الفجر دفع الاحتلال بالعشرات من جنوده على بوابات الأقصى للتضييق على المصلين، فيما اقتحم عدد كبير منهم المسجد وتجولوا في باحاته لاستفزاز المصلين.و تهدف سياسة الاعتقال الممنهجة التي تنفذها سلطات الاحتلال بكثافة عالية في القدس، الى تقويض أي عمل من شأنه المساهمة في دعم صمود المواطن المقدسي، وحماية المسجد الأقصى، علماً أن بعض المواطنين تعرضوا للاعتقال عشرات المرات، إضافة إلى التحقيق المتكرر معهم عبر حملات الاستدعاءات.وتتركز قرارات الاحتلال التي تُصدرها بحق المعتقلين المقدسيين، على إصدار أوامر إبعاد عن المسجد الأقصى، وعن القدس، إضافة إلى قرارات الحبس المنزلي، التي طالت الفتية والأطفال على وجه الخصوص.ويتعمد الاحتلال وكجزء من سياساته التنكيلية الممنهجة بحق المقدسيين، إعادة اعتقال الأسرى المقدسيين لحظة تحررهم، للتنغيص عليهم وسرقة فرحة عائلاتهم وأصدقائهم بلحظة تحررهم، يرافق ذلك منعهم من أي مظاهر للاحتفاء بحريتهم.