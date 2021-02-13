شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل 3 شبان من داخل المسجد الأقصى

الاحتلال يعتقل 3 شبان من داخل المسجد الأقصى
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، 3 شبان من داخل المسجد الأقصى المبارك.

وأفاد شهود عيان، بأن قوة من جنود الاحتلال اقتحمت المسجد الأقصى، وقامت بالتدقيق في هويات عدد من المواطنين واعتقلوا ثلاثة منهم من أمام المصلي القبلي.

ومنذ ساعات الفجر دفع الاحتلال بالعشرات من جنوده على بوابات الأقصى للتضييق على المصلين، فيما اقتحم عدد كبير منهم المسجد وتجولوا في باحاته لاستفزاز المصلين.

و تهدف سياسة الاعتقال الممنهجة التي تنفذها سلطات الاحتلال بكثافة عالية في القدس، الى تقويض أي عمل من شأنه المساهمة في دعم صمود المواطن المقدسي، وحماية المسجد الأقصى، علماً أن بعض المواطنين تعرضوا للاعتقال عشرات المرات، إضافة إلى التحقيق المتكرر معهم عبر حملات الاستدعاءات.

وتتركز قرارات الاحتلال التي تُصدرها بحق المعتقلين المقدسيين، على إصدار أوامر إبعاد عن المسجد الأقصى، وعن القدس، إضافة إلى قرارات الحبس المنزلي، التي طالت الفتية والأطفال على وجه الخصوص.

ويتعمد الاحتلال وكجزء من سياساته التنكيلية الممنهجة بحق المقدسيين، إعادة اعتقال الأسرى المقدسيين لحظة تحررهم، للتنغيص عليهم وسرقة فرحة عائلاتهم وأصدقائهم بلحظة تحررهم، يرافق ذلك منعهم من أي مظاهر للاحتفاء بحريتهم.

أخبار ذات صلة

الداخلية بغزة تنشر كشف &#34;تنسيقات مصرية&#34; للسفر يوم الاثنين

الداخلية بغزة تنشر كشف "تنسيقات مصرية" للسفر يوم الاثنين

الخارجية الفلسطينية: تسجيل ثلاث وفيات و253 إصابة جديدة بـ(كورونا) بين جالياتنا بالخارج

الخارجية الفلسطينية: تسجيل ثلاث وفيات و253 إصابة جديدة بـ(كورونا) بين جالياتنا بالخارج

الاحتلال هدم وصادر 178 مبنى وهجر 259 مواطناً في الضفة منذ بداية العام

الاحتلال هدم وصادر 178 مبنى وهجر 259 مواطناً في الضفة منذ بداية العام

برئاسة الرئيس.. بدء اجتماع اللجنة المركزية لحركة (فتح)

برئاسة الرئيس.. بدء اجتماع اللجنة المركزية لحركة (فتح)

لجنة الأسرى للشعبية: تقرر إعادة الاعتصام الأسبوعي أمام مقر الصليب بغزة

لجنة الأسرى للشعبية: تقرر إعادة الاعتصام الأسبوعي أمام مقر الصليب بغزة

نقابة المحامين: تعليق العمل أمام المحاكم النظامية أيام الأحد والأربعاء والخميس

نقابة المحامين: تعليق العمل أمام المحاكم النظامية أيام الأحد والأربعاء والخميس

حصاد الأسبوع: شهيدان وإصابة 5 &#34;إسرائيليين&#34; في 71 نقطة مواجهة

حصاد الأسبوع: شهيدان وإصابة 5 "إسرائيليين" في 71 نقطة مواجهة

الرجوب يطلع السفير الأردني على آخر المستجدات

الرجوب يطلع السفير الأردني على آخر المستجدات

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

الاحتلال هدم وصادر 178 مبنى وهجر 259 مواطناً في الضفة منذ بداية العام

الاحتلال هدم وصادر 178 مبنى وهجر 259 مواطناً في الضفة منذ بداية العام

لجنة الأسرى للشعبية: تقرر إعادة الاعتصام الأسبوعي أمام مقر الصليب بغزة

لجنة الأسرى للشعبية: تقرر إعادة الاعتصام الأسبوعي أمام مقر الصليب بغزة

نقابة المحامين: تعليق العمل أمام المحاكم النظامية أيام الأحد والأربعاء والخميس

نقابة المحامين: تعليق العمل أمام المحاكم النظامية أيام الأحد والأربعاء والخميس

حصاد الأسبوع: شهيدان وإصابة 5 &#34;إسرائيليين&#34; في 71 نقطة مواجهة

حصاد الأسبوع: شهيدان وإصابة 5 "إسرائيليين" في 71 نقطة مواجهة

الرجوب يطلع السفير الأردني على آخر المستجدات

الرجوب يطلع السفير الأردني على آخر المستجدات

غنام: دهس الشهيد بواطنة جريمة تضاف لسجل جرائم الاحتلال ومستوطنيه بحق شعبنا

غنام: دهس الشهيد بواطنة جريمة تضاف لسجل جرائم الاحتلال ومستوطنيه بحق شعبنا

الاحتلال يعتقل 3 شبان من داخل المسجد الأقصى

الاحتلال يعتقل 3 شبان من داخل المسجد الأقصى

شيخ الأزهر: الحوار الوطني الفلسطيني خطوة على الطريق الصحيح

شيخ الأزهر: الحوار الوطني الفلسطيني خطوة على الطريق الصحيح

منوعات

ديانا كرزون تعلن حملها بشكل رسمي

ديانا كرزون تعلن حملها بشكل رسمي

حلا شيحة تتحدث بعد زواجها من معز مسعود.. هل تعود للحجاب ؟

حلا شيحة تتحدث بعد زواجها من معز مسعود.. هل تعود للحجاب ؟

شقيق علاء ولي الدين &#34;جثة شقيقي لم تتغير&#34;.. فما القصة ؟

شقيق علاء ولي الدين "جثة شقيقي لم تتغير".. فما القصة ؟

بسبب حمادة هلال.. فنان يرفض مسلسل لعادل إمام.. ما القصة ؟

بسبب حمادة هلال.. فنان يرفض مسلسل لعادل إمام.. ما القصة ؟

شاهد: &#34;دايت ويزو&#34; ترند على السوشيال ميديا

شاهد: "دايت ويزو" ترند على السوشيال ميديا

شاهد: أول تعليق لوالدة الطفل الذي نسبت صورته دنيا بطمة لابنتها

شاهد: أول تعليق لوالدة الطفل الذي نسبت صورته دنيا بطمة لابنتها

شاهد: ما درجة التشابه بين الدكتورة خلود وابنتها في الطفولة ؟

شاهد: ما درجة التشابه بين الدكتورة خلود وابنتها في الطفولة ؟

الراقصة صافيناز ترد على (معاكستها للرجالة)

الراقصة صافيناز ترد على (معاكستها للرجالة)

ناهد السباعي تقدم نصيحة لجمهورها بملابسها الجريئة.. فما القصة ؟

ناهد السباعي تقدم نصيحة لجمهورها بملابسها الجريئة.. فما القصة ؟

بسبب تعليق.. هل تعود أزمة أصالة وأحلام من جديد ؟

بسبب تعليق.. هل تعود أزمة أصالة وأحلام من جديد ؟

عربي

الصحة الأردنية: تسجيل 11 وفاة و1240 إصابة جديدة بـ(كورونا)

الصحة الأردنية: تسجيل 11 وفاة و1240 إصابة جديدة بـ(كورونا)

سفيرا قطر والسعودية بالأمم المتحدة يجتمعان للمرة الأولى بعد المصالحة الخليجية

سفيرا قطر والسعودية بالأمم المتحدة يجتمعان للمرة الأولى بعد المصالحة الخليجية

شاهد: البرهان يكشف سبب توقيع السودان على اتفاقيات التطبيع مع إسرائيل

شاهد: البرهان يكشف سبب توقيع السودان على اتفاقيات التطبيع مع إسرائيل

مستشار السيسي يتحدث عن موجة (كورونا) الثالثة

مستشار السيسي يتحدث عن موجة (كورونا) الثالثة