الصحة الأردنية: تسجيل 11 وفاة و1240 إصابة جديدة بـ(كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم السبت، عن تسجيل 11 وفاة و1240 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في الأردن.



ووفق الإيجاز اليومي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة الأردنية، فقد ارتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (344,803) حالات، وحالات الوفاة (4444) حالة، فيما يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّاً (14467) حالة، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.