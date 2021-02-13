العمادي: ندعم الحوار الوطني الفلسطيني لتحقيق الوحدة وصولاً لإجراء الانتخابات

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رام الله - دنيا الوطن

قال السفير القطري محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة: "ندعم الحوار الوطني الفلسطيني؛ لتحقيق الوحدة والوفاق، وصولاً إلى اجراء انتخابات حرة، تعزز الخيار الديمقراطي للشعب الفلسطيني".



وكانت الفصائل الفلسطينية، قد اجتمعت في العاصمة المصرية القاهرة، بدعم من الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، والتي استمرت على مدار يومين، وقد تم إصدار البيان الختامي للاجتماع بالتوافق على إجراء الانتخابات العامة الفلسطينية.