الداخلية بغزة تُصدر إعلاناً حول موعد فحص (كورونا) للحافلات المتبقية





غزة - دنيا الوطنأعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود في وزارة الداخلية والأمن الوطني، بقطاع غزة، أن موعد إجراء فحص (كورونا) للمسافرين في الكشف رقم (2) لعام 2021، في الحافلات من الثانية حتى السادسة، سيكون غداً الأحد.وأشارت الهيئة في تصريح لها، مساء اليوم السبت، إلى أن موعد إجراء فحص (كورونا) سيكون من الساعة التاسعة صباح الأحد حتى الثانية ظهراً في المراكز الصحية، المعلن عنها سابقاً، كل في محافظته، وأن عليهم انتظار إعلان جديد؛ لتحديد موعد سفرهم.