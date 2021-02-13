حماس تعقب على انسحاب الوفد البرلماني الجزائري من فعاليات الجمعية البرلمانية للمتوسط

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رام الله - دنيا الوطن

عقبت حركة حماس، مساء اليوم السبت، على انسحاب الوفد البرلماني الجزائري من فعاليات الجمعية البرلمانية للمتوسط بسبب مشاركة وفد يمثل الاحتلال الاسرائيلي.



وقال حازم قاسم، الناطق باسم حركة حماس: "‏تقدر حركة حماس عاليًا انسحاب الوفد البرلماني الجزائري من فعاليات الجمعية البرلمانية للمتوسط بسبب مشاركة وفد يمثل الاحتلال"، بحسب ما جاء على موقع حركة حماس الالكتروني.



وأوضح قاسم، أن هذا الموقف يعبر عن الإجماع الشعبي العربي الرافض للتطبيع مع الاحتلال، ويعكس تجذر القضية الفلسطينية في ضمير الشعب الجزائري وعمق انتمائه للقضايا القومية، وفي مقدمتها قضية فلسطين.