شؤون فلسطينية

حماس تعقب على انسحاب الوفد البرلماني الجزائري من فعاليات الجمعية البرلمانية للمتوسط

حماس تعقب على انسحاب الوفد البرلماني الجزائري من فعاليات الجمعية البرلمانية للمتوسط
رام الله - دنيا الوطن
عقبت حركة حماس، مساء اليوم السبت، على انسحاب الوفد البرلماني الجزائري من فعاليات الجمعية البرلمانية للمتوسط بسبب مشاركة وفد يمثل الاحتلال الاسرائيلي.

وقال حازم قاسم، الناطق باسم حركة حماس: "‏تقدر حركة حماس عاليًا انسحاب الوفد البرلماني الجزائري من فعاليات الجمعية البرلمانية للمتوسط بسبب مشاركة وفد يمثل الاحتلال"، بحسب ما جاء على موقع حركة حماس الالكتروني.

وأوضح قاسم، أن هذا الموقف يعبر عن الإجماع الشعبي العربي الرافض للتطبيع مع الاحتلال، ويعكس تجذر القضية الفلسطينية في ضمير الشعب الجزائري وعمق انتمائه للقضايا القومية، وفي مقدمتها قضية فلسطين.

أخبار ذات صلة

الداخلية بغزة تصدر إعلاناً حول موعد فحص (كورونا) للحافلات المتبقية

الداخلية بغزة تصدر إعلاناً حول موعد فحص (كورونا) للحافلات المتبقية

هل تنضم قوى أخرى إلى الجهاد الإسلامي برفض الانتخابات &#34;تحت سقف أوسلو&#34;؟

هل تنضم قوى أخرى إلى الجهاد الإسلامي برفض الانتخابات "تحت سقف أوسلو"؟

صرف دفعة من مستحقات موظفي غزة غداً الأحد.. وهذه الآلية

صرف دفعة من مستحقات موظفي غزة غداً الأحد.. وهذه الآلية

كهرباء القدس تحذر من عودة التهديدات الإسرائيلية بقطع الكهرباء عن مناطق الامتياز

كهرباء القدس تحذر من عودة التهديدات الإسرائيلية بقطع الكهرباء عن مناطق الامتياز

تسجيل إصابتيْن بـ(كورونا) بسجن ريمون وارتفاع عدد الأسرى المصابين لـ366

تسجيل إصابتيْن بـ(كورونا) بسجن ريمون وارتفاع عدد الأسرى المصابين لـ366

إصابات بالاختناق خلال تصدي المواطنين لهجوم مستوطنين جنوب نابلس

إصابات بالاختناق خلال تصدي المواطنين لهجوم مستوطنين جنوب نابلس

إصابة شاب بعيار اسفنجي والعشرات بالاختناق خلال قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم

إصابة شاب بعيار اسفنجي والعشرات بالاختناق خلال قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم

رابطة أصحاب المولدات الكهربائية تصدر تعميماً &#34;مهماً&#34; للمشتركين حول التسعيرة

رابطة أصحاب المولدات الكهربائية تصدر تعميماً "مهماً" للمشتركين حول التسعيرة

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

كهرباء القدس تحذر من عودة التهديدات الإسرائيلية بقطع الكهرباء عن مناطق الامتياز

كهرباء القدس تحذر من عودة التهديدات الإسرائيلية بقطع الكهرباء عن مناطق الامتياز

تسجيل إصابتيْن بـ(كورونا) بسجن ريمون وارتفاع عدد الأسرى المصابين لـ366

تسجيل إصابتيْن بـ(كورونا) بسجن ريمون وارتفاع عدد الأسرى المصابين لـ366

إصابات بالاختناق خلال تصدي المواطنين لهجوم مستوطنين جنوب نابلس

إصابات بالاختناق خلال تصدي المواطنين لهجوم مستوطنين جنوب نابلس

إصابة شاب بعيار اسفنجي والعشرات بالاختناق خلال قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم

إصابة شاب بعيار اسفنجي والعشرات بالاختناق خلال قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم

الاحتلال يُجبر مواطناً على هدم وإزالة خيمته السكنية جنوب الخليل

الاحتلال يُجبر مواطناً على هدم وإزالة خيمته السكنية جنوب الخليل

فلسطين تُسجل 15 وفاة و938 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

فلسطين تُسجل 15 وفاة و938 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الرئيس عباس يترأس اجتماعاً للجنة المركزية لحركة (فتح) اليوم

الرئيس عباس يترأس اجتماعاً للجنة المركزية لحركة (فتح) اليوم

مستوطنون يقتحمون مقبرة باب الرحمة ويؤدون طقوسًا قرب باب الأسباط بالقدس

مستوطنون يقتحمون مقبرة باب الرحمة ويؤدون طقوسًا قرب باب الأسباط بالقدس

منوعات

ديانا كرزون تعلن حملها بشكل رسمي

ديانا كرزون تعلن حملها بشكل رسمي

حلا شيحة تتحدث بعد زواجها من معز مسعود.. هل تعود للحجاب ؟

حلا شيحة تتحدث بعد زواجها من معز مسعود.. هل تعود للحجاب ؟

شقيق علاء ولي الدين &#34;جثة شقيقي لم تتغير&#34;.. فما القصة ؟

شقيق علاء ولي الدين "جثة شقيقي لم تتغير".. فما القصة ؟

بسبب حمادة هلال.. فنان يرفض مسلسل لعادل إمام.. ما القصة ؟

بسبب حمادة هلال.. فنان يرفض مسلسل لعادل إمام.. ما القصة ؟

شاهد: &#34;دايت ويزو&#34; ترند على السوشيال ميديا

شاهد: "دايت ويزو" ترند على السوشيال ميديا

شاهد: أول تعليق لوالدة الطفل الذي نسبت صورته دنيا بطمة لابنتها

شاهد: أول تعليق لوالدة الطفل الذي نسبت صورته دنيا بطمة لابنتها

شاهد: ما درجة التشابه بين الدكتورة خلود وابنتها في الطفولة ؟

شاهد: ما درجة التشابه بين الدكتورة خلود وابنتها في الطفولة ؟

الراقصة صافيناز ترد على (معاكستها للرجالة)

الراقصة صافيناز ترد على (معاكستها للرجالة)

ناهد السباعي تقدم نصيحة لجمهورها بملابسها الجريئة.. فما القصة ؟

ناهد السباعي تقدم نصيحة لجمهورها بملابسها الجريئة.. فما القصة ؟

بسبب تعليق.. هل تعود أزمة أصالة وأحلام من جديد ؟

بسبب تعليق.. هل تعود أزمة أصالة وأحلام من جديد ؟

عربي

سفيرا قطر والسعودية بالأمم المتحدة يجتمعان للمرة الأولى بعد المصالحة الخليجية

سفيرا قطر والسعودية بالأمم المتحدة يجتمعان للمرة الأولى بعد المصالحة الخليجية

مستشار السيسي يتحدث عن موجة (كورونا) الثالثة

مستشار السيسي يتحدث عن موجة (كورونا) الثالثة

الجزائر تنسحب من اجتماع برلمان البحر المتوسط بسبب الاحتلال

الجزائر تنسحب من اجتماع برلمان البحر المتوسط بسبب الاحتلال

وزير الخارجية المصري: إدارة بايدن ترى &#34;حل الدولتين&#34; وسيلة لإنهاء الصراع

وزير الخارجية المصري: إدارة بايدن ترى "حل الدولتين" وسيلة لإنهاء الصراع