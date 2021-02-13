شؤون فلسطينية

كهرباء القدس تحذر من عودة التهديدات الإسرائيلية بقطع الكهرباء عن مناطق الامتياز

كهرباء القدس تحذر من عودة التهديدات الإسرائيلية بقطع الكهرباء عن مناطق الامتياز
رام الله - دنيا الوطن
شدّد مجلس إدارة شركة كهرباء محافظة القدس على ضرورة تحمّل كافة الأطراف لمسؤولياتها للوقوف في وجه التهديدات بقطع التيار الكهربائي عن مناطق امتيازها وضمان استمرارية خدمات الكهرباء المقدمة للمشتركين، حيث لم تلتزم كافة الأطراف بسداد التزاماتها للشركة.

ودعا مجلس الادارة الحكومة لتحمل مسؤولياتها وضرورة الوفاء بالتزاماتها تجاه الشركة  ومساعدة الشركة في تحصيل ديونها لتمكينها من مواصلة أداء مهامها وضمان استمرار خدماتها للمواطنين. وأضاف مجلس الادارة أن الشركة ستباشر بإرسال جداول لقطع الكهرباء إلى كافة المؤسسات الرسمية وغير الرسمية التي تصل مديونيتها إلى ملايين الشواكل دون أن تبادر إلى تسديد ما عليها من التزامات.

وطالب مجلس الإدارة أصحاب المصالح التجارية خارج مناطق نفوذ السلطة الفلسطينية بتسديد ما عليهم من التزامات مالية متراكمة، لافتاً إلى أن العديد من أصحاب هذه المؤسسات يستغلون تواجدهم في تلك المناطق ويواصلون سرقة التيار الكهربائي، معتبراً هذه الممارسات أمراً معيباً ويكبّد المشتركين والحكومة والشركة ملايين الشواكل سنوياً.

كما أوضح أن الجانب الإسرائيلي عاد ليلوّح بقطع التيار الكهربائي عن مناطق الامتياز في حال لم تسدد الشركة التزاماتها، محذراً أن عودة برنامج قطع الكهرباء بات وشيكاً في حال لم تلتزم كافة الأطراف بتحمل مسؤولياتها.

وأشار إلى أن التهديد بقطع الكهرباء يعكس محاولات الطرف الإسرائيلي لخلط الأوراق، لاسيما ونحن مقبلون على استحقاق وطني فلسطيني مهم والمتمثل في الانتخابات الفلسطينية التشريعية والرئاسية. كما حذر من خطورة تنفيذ الجانب الإسرائيلي لتهديداته بقطع الكهرباء مع قرب وصول منخفضات عميقة وقارسة البرودة في الأسابيع القادمة.

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