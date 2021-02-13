إصابات بالاختناق خلال تصدي المواطنين لهجوم مستوطنين جنوب نابلس

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رام الله - دنيا الوطن

أصيب، مساء اليوم السبت، عدد من المواطنين بحالات اختناق، أثناء تصديهم لهجوم مستوطنين على بلدتي عصيرة القبلية وقصرة، جنوب نابلس.



وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس، إن مستوطني "يتسهار"، هاجموا المنطقة الجنوبية لبلدة عصيرة القبلية، بحماية جيش الاحتلال، وسط اطلاق الرصاص وقنابل الصوت والغاز للمسيل للدموع، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.



وأضاف أن الأهالي تصدوا للمستوطنين، الأمر الذي ادى إصابة عدد منهم بحالات اختناق جراء استشاقهم الغاز المسيل للدموع.



وفي السياق ذاته، أكد دغلس أن اهالي بلدة قصرة، تصدوا لهجوم مجموعة من المستوطنين في منطقة سهل باسلطة، وسط اندلاع مواجهات في المنطقة.