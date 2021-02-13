إصابة شاب بعيار اسفنجي والعشرات بالاختناق خلال قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم

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رام الله - دنيا الوطن

أصيب شاب بعيار اسفنجي، والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، مسيرة كفر قدوم شرق قلقيلية.



وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية عقب انطلاق مسيرة كفر قدوم الأسبوعية، واعتدت على المشاركين بالمسيرة، من خلال إطلاق الأعيرة الاسفنجية والمعدنية المغلفة بالمطاط، وقنابل الغاز المسيل للدموع، صوب المواطنين ومنازلهم، ما أدى لإصابة شاب بعيار اسفنجي، والعشرات بالاختناق، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.