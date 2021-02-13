رابطة أصحاب المولدات الكهربائية تصدر تعميماً "مهماً" للمشتركين حول التسعيرة

رام الله - دنيا الوطنأصدرت رابطة أصحاب المولدات الكهربائية، مساء اليوم السبت، تعميماً مهماً للمشتركين في قطاع غزة، داعية من خلاله أصحاب مشاريع المولدات، الالتزام بالتسعيرة والحد الأدنى ونظام التشغيل المتفق عليه.وطالبت الرابطة، المشتركين المتضررين من ارتفاع تسعيرة المولدات التجارية، تقديم شكاوى الكترونية، عبر رقم الواتس أب، لحل المشكلة مع صاحب المشروع بشكل فوري.وأشارت إلى أن الشكوى لابد أن تتضمن اسم المشكي ثلاثي، ورقم الجوال الخاص به، بالاضافة الى اسم المحافظة والمنطقة وأقرب معلم (مسجد أو مدرسة او مؤسسة)، وكذلك اسم المشكو ضده (صاحب المولد أو من يمثله)، ورقم الجوال الخاص به.