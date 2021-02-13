ما تفاصيل المنتخض الجوي المقبل الذي تشهده الاراضي الفلسطينية؟

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خاص دنيا الوطن - أحمد العشي

من المتوقع أن تشهد الأراضي الفلسطينية، خلال الأيام المقبلة، منخفضاً قوياً، يتخلله أمطار غزيرة، مصحوبة بعواصف رعدية، وفي بعض الاحيان تساقط زخات من البرد.



أكد المهندس داوود الطروة، مدير موقع فلك فلسطين بالخليل، في تصريح لـ"دنيا الوطن"، أن المنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية قطبي المنشأ، يؤثر على كافة المناطق الفلسطينية تدريجيا اعتبارا من ساعات مساء يوم الثلاثاء، ويستمر أيام الاربعاء والخميس، ويزداد تعمقاً وتأثيرا يوم الاربعاء خلال ساعات المساء.



وقال الطروة: "يصاحب المنخفض رياح شديدة على كافة المناطق، والأمطار تكون غزيرة في بعض المناطق مصحوبة بزخات من البرد والعواصف الرعدية".



وأضاف: "هناك احتمالية قائمة بتساقط الثلوج فوق الجبال بعد ساعات ظهر الاربعاء حتى ساعات صباح يوم الخميس"، لافتا إلى أن الامطار ستكون شاملة في كافة المناطق الفلسطينية بما فيها قطاع غزة، لكن بكميات متفاوتة.