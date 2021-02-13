شؤون فلسطينية

لجنة الانتخابات: عملية التسجيل للانتخابات ستنتهي 16 فبراير والنشر والاعتراض بالاول من مارس

لجنة الانتخابات: عملية التسجيل للانتخابات ستنتهي 16 فبراير والنشر والاعتراض بالاول من مارس
رام الله - دنيا الوطن
أكد المتحدث باسم لجنة الانتخابات المركزية فريد طعم الله، اليوم السبت، أن نسبة تسجيل المواطنين في السجل الانتخابي تجاوزت الـ87%، حيث بلغ عدد المسجلين مليونين و467 ألفا، وهو رقم يتغير يوميا.

وقال طعم الله: إن عملية تسجيل الناخبين تسير حتى اللحظة بشكل ممتاز، ولم نواجه أية عقبات، بل هناك إقبال كبير من قبل المواطنين على التسجيل، ونتوقع أن تزداد النسبة أكثر في الأيام المقبلة"، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

وأضاف أن عملية التسجيل تسير وفق الخطة، وستنتهي يوم 16 شباط/ فبراير الجاري، وسيتم النشر والاعتراض يوم 1 آذار/ مارس المقبل ولمدة ثلاثة أيام.

ونوه إلى أن 80 مركزا مفتوحا حاليا للتسجيل، منها 21 في قطاع غزة والباقي في محافظات الضفة، داعيا المواطنين إلى سرعة التسجيل في السجل الانتخابي.

وقال: "أوجه دعوة لكل المواطنين غير المسجلين أن يبادروا بالتسجيل، لأن هذه الفرصة الأخيرة أمامهم للمشاركة في الانتخابات المقبلة".

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