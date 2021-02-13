شؤون فلسطينية

الاحتلال يُجبر مواطناً على هدم وإزالة خيمته السكنية جنوب الخليل

الاحتلال يُجبر مواطناً على هدم وإزالة خيمته السكنية جنوب الخليل
رام الله - دنيا الوطن
أرغمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، مواطناً على هدم وإزالة خيمة سكنية في خربة الثعلة شرق يطا جنوب الخليل.

وأكد منسق اللجان الشعبية والوطنية جنوب الخليل، راتب الجبور، أن جيش الاحتلال، اقتحم الخربة، وأرغم المواطن عمر شنران، على هدم وإزالة خيمته، التي يقطنها مع أفراد عائلته البالغ عددهم 13 فرداً، وشردهم في العراء، لافتاً إلى محاولات الجيش والمستوطنين، الاستيلاء على أراضي المواطنين، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

وذكر، أن اعتداءات وممارسات الاحتلال ومستوطنيه، تهدف إلى تهجير السكان، وتوسيع مستوطنتي (ماعون وكرمئيل) المقامتين على أراضي المواطنين وممتلكاتهم قرب خربة الثعلة.

وأوضح أهالي الثعلة، أن الاحتلال يواصل اعتداءاته عليهم ومحاولاته الاستيلاء على أراضيهم، رغم امتلاكهم أوراقاً ثبوتيه "طابو" تثبت ملكيتهم لها.

وطالب الأهالي، المؤسسات المحلية والدولية، بضرورة العمل على حمايتهم، ووقف عمليات الهدم والتهجير، التي تنتهجها سلطات الاحتلال في الخربة والمسافر، وحمايتهم من المستوطنين.

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