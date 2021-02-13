دولي

بظروف غامضة.. احتراق عشرات ناقلات الوقود بأفغانستان قرب الحدود الإيرانية

بظروف غامضة.. احتراق عشرات ناقلات الوقود بأفغانستان قرب الحدود الإيرانية
رام الله - دنيا الوطن
اندلعت النيران في ناقلات وقود مصحوبة بدوي إطلاق نار "واسع النطاق" على هيئة الجمارك في "إسلام قلعة" الأفغانية، في هيرات غربي البلاد، المحاذية للحدود مع إيران.

وأحدث الانفجار، الذي ما زالت ملابساته غامضة، فوضى وهلعاً كبيراً في المنطقة، كما انقطع عنها التيار الكهربائي.

وقال وحيد قتالي، حاكم هيراتك إنه عاجز عن مواجهة الوضع لعدم توفر إقليمه على التجهيزات الضرورية لإخماد النيران المشتعلة، حسب صحيفة (تولو نيوز) الأفغانية، مما أجبره على طلب العون من إيران.

وقال شهود عيان: إن عشرات الشاحنات المحملة بالوقود مشتعلة مع مخاوف من اتساع متزايد لرقعة النيران، وإن الخسائر المادية كبيرة.

من جهته، قال نعمة الله القوزاي، رئيس مجلس تنسيق الشحن في أفغانستان، حسب قناة تلفزيون (بي بي سي) البريطانية، إن الانفجار ناجم عن تسرب في ناقلة وقود كانت متوجهة من إيران إلى أفغانستان، قبل انفجارها، بسبب تعذر تقديم المساعدة لسائقها.

وكان لهذا "الانفجار تداعيات على الحدود والمنشآت الجمركية الإيرانية"، وفق (بي بي سي)، وتسبب في "انفجار بعض خزانات المياه والغاز" عندما وصل الحريق إلى الأراضي الإيرانية القريبة.

يحدث ذلك في يوم دام تشهده أفغانستان، تخللته عدة أعمال عنف خلفت قتلى وجرحى. 

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