شؤون فلسطينية

مالية غزة تتحدث عن سعيها لزيادة نسبة رواتب الموظفين.. هل تُصرف مستحقات جديدة؟

مالية غزة تتحدث عن سعيها لزيادة نسبة رواتب الموظفين.. هل تُصرف مستحقات جديدة؟
توضيحية
خاص دنيا الوطن - عوض أبو دقة
كشف الناطق الرسمي باسم وزارة المالية، بغزة، بيان بكر، اليوم السبت، عن سعيهم الدائم لزيادة نسبة صرف رواتب الموظفين العموميين، وصرف المزيد من مستحقاتهم المالية.

وقال بكر في حديث خاص مع "دنيا الوطن": "نحن في حالة سعي دائم ومستمر؛ لزيادة نسبة صرف رواتب الموظفين، وصرف المزيد من مستحقاتهم المالية".

وبخصوص قرار صرف 430 شيكلاً (100 دولار+ 100 شيكل) من مستحقات الموظفين، أوضح الناطق باسم وزارة المالية بغزة، أن جميع الموظفين سواءً كانوا (مدنيين، عسكرييين، عقود، وبطالة) ستستفيد من القرار، بشرط أن يكون للموظف مستحقات تبلغ 430 شيكلاً فما فوق.

وبيّن بكر أن إجمالي من سيستفيد من صرف مبلغ المستحقات المُعلن 45 ألف موظف وموظفة، بواقع 20 مليون شيكل تقريباً.

وفي سؤاله لماذا هذا المبلغ تحديداً؟، أجاب بكر: "هذا المبلغ هو الذي توفَّر لدينا من السيولة، ولقد حاولنا أن يكونَ أكثر من ذلك".

وتابع :"هذا لا يعني أنه لن يكون هناك صرف أو زيادات أخرى في المستقبل".

وفيما يتعلق بإمكانية أن تشهد المرحلة المقبلة، تثبيت أعداد من موظفي العقود، لفت بكر إلى أن هذا الأمر تحديداً من اختصاص ديوان الموظفين العام، مستدركاً بالقول: "ولكن من خلال العامين السابقين 2019 و2020 تحديداً، تم الإعلان عن جملة كبيرة من الوظائف، وتم تعيين عدد كبير منهم، وإجراءات تعيينهم لازالت مستمرة في ديوان الموظفين".

وبخصوص موازنة عام 2021، نوه بكر إلى أنها لازالت قيد الإجراء بين لجنة متابعة العمل الحكومي، بغزة، والمجلس التشريعي، ووزارة المالية، مشيراً إلى أنهم وصلوا إلى مراحل متقدمة لإقرارها.

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