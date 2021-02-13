فلسطين تُسجل 15 وفاة و938 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، تسجيل 15 حالة وفاة و938 إصابة جديدة بـ (كورونا) و779 حالة تعافٍ خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وأوضحت الوزيرة مي الكيلة، في التقرير الوبائي، حول فيروس (كورونا) في فلسطين، أنه تم تسجيل 9 وفيات في الضفة الغربية، موزعة على النحو التالي: بيت لحم 2، جنين 1، رام الله والبيرة 1، ضواحي القدس 2، طولكرم 1، قلقيلية 1، نابلس 1، وتم تسجيل 3 وفيات في قطاع غزة، و3 أخرى في مدينة القدس.



وأشارت، إلى أن الإصابات الجديدة، سجلت على النحو التالي: قلقيلية 27، طولكرم 27، الخليل 44، بيت لحم 72، ضواحي القدس 41، جنين 20، سلفيت 54، رام الله والبيرة 88، نابلس 42، أريحا والأغوار 8، طوباس 2، مدينة القدس 338 (في يومين)، وقطاع غزة (175).



وأضافت أن حالات التعافي الجديدة، توزعت حسب التالي: قلقيلية 9، طولكرم 16، الخليل 42، بيت لحم 0، ضواحي القدس 58، جنين 21، سلفيت 14، رام الله والبيرة 35، نابلس 41، أريحا والأغوار 2، طوباس 10، ومدينة القدس 191 (في يومين)، وقطاع غزة (340).



وتابعت: أن نسبة التعافي من فيروس (كورونا) في فلسطين، بلغت 93.4%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 5.5%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.



ولفتت وزيرة الصحة، إلى وجود 62 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 22 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.