شؤون فلسطينية

المطران حنا: نقف لجانب أهلنا بالأغوار والذين يواجهون سياسات الاحتلال الغاشمة

رام الله - دنيا الوطن
اعرب المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس اليوم عن تضامنه وتعاطفه مع اهلنا في منطقة الاغوار والذين يتعرضون لسياسات احتلالية غاشمة وتعديات بهدف سلب اراضيهم وتهجيرهم من منازلهم وقد ارتكبت يوم امس جريمة نكراء باقدام احد المستوطنين على دهس مواطن فلسطيني في منطقة الاغوار الشمالية وقد ادى هذا الى استشهاده.

وقال في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "نقف الى جانب اهلنا في الاغوار في مواجهة المخططات الاستعمارية الغاشمة ، وما تتعرض له مدينة القدس من سياسات وممارسات احتلالية انما يمارس بحق ابناء شعبنا في اكثر من مكان وموقع في هذه الارض المقدسة".

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