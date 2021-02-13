الرئيس عباس يترأس اجتماعاً للجنة المركزية لحركة (فتح) اليوم
رام الله - دنيا الوطن
تجتمع مساء اليوم السبت، اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، برئاسة الرئيس محمود عباس.
وقال أمين سر اللجنة المركزية، اللواء جبريل الرجوب، إن اللجنة المركزية، تجتمع اليوم، برئاسة الرئيس، لمناقشة آخر التطورات المتعلقة بالحوار الوطني، الذي جرى بالعاصمة المصرية القاهرة، ومخرجاته.
تجتمع مساء اليوم السبت، اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، برئاسة الرئيس محمود عباس.
وقال أمين سر اللجنة المركزية، اللواء جبريل الرجوب، إن اللجنة المركزية، تجتمع اليوم، برئاسة الرئيس، لمناقشة آخر التطورات المتعلقة بالحوار الوطني، الذي جرى بالعاصمة المصرية القاهرة، ومخرجاته.
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