مصنع هانوفر بفلسطين يحصل على شهادة (الإيزو) البريطانية في المنتجات العالمية



الجدير ذكره، أن مصنع (هانوفر) مصنع فلسطيني، ينتج الألبان ومشتقاتها، ويعتر من أبرز المصانع الوطنية، التي تدعم الأيدي العاملة، ويعمل على تحسين جودة المنتج الفلسطيني، لينافس المنتجات الدولية والعالمية.

رام الله - دنيا الوطنحصلت شركة مصنع (هانوفر) لصناعات الحليب والألبان ومشتقاته بفلسطين، على شهادة (الإيزو) في الصناعات الغدائية، لأول مرة تحصل عليها شركة فلسطينية، في اصدارها الجديد (2018 . Iso 22000) والممنوحة من شركة (LLOYD'S) البريطانية، وهذه المرة الأولى، التي تحصل علي هذا (الإيزو) شركة فلسطينية.وقالت إدارة الشركة: بأنها حصلت على هذه الشهادة، بعدما اجتياز جميع متطلباتها وشروط الشهادة، المتعلقة بالجودة، وأنها الشركة الاولى على مستوى فلسطين، التي تحصل على هذه الشهادة الدوليةوكانت شركة (هانوفر)، قد حصلت في وقت سابق على شهادة إدارة الجودة (PS-143) وفق المواصفة الفلسطينية، (م .ف 15-1997) والممنوحة من هيئة المواصفات والمقاييس الفلسطينية في رام الله، بعد إجتياز جميع متطلبات الفحص المخبري والفني والإداري.حيث أبلغت شركة (هانوفر) عن حصولها على شهادة إدارة الجودة، لالتزامها بالمواصفات الفلسطينية الكاملة، في تصنيع الألبان ومشتقاته، بدءاً من بداية شهر شباط/ فبراير الحالي لعام 2021.