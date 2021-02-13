بلدية غزة والاتحاد الفلسطيني للشراع والتجديف يبحثان سبل التعاون المشترك بينهما

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رام الله - دنيا الوطن

استقبل الدكتور يحيى السراج، رئيس بلدية غزة، خلدون أبو سليم، رئيس الاتحاد الفلسطيني للشراع والتجديف، وأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد، بدر ترزي، أمين السر، ومحمد القيشاوي، أمين الصندوق، في مقر البلدية، بحضور عضو المجلس البلدي المهندس هاشم سكيك، وتم بحث سبل التعاون في العديد من القضايا، التي تهم رياضة الشراع والتجديف على سواحل مدينة غزة.



وأكد السراج وأعضاء المجلس البلدي، خلال استقبالهم للوفد دعمهم للنهوض بهذه الرياضة، في ظل وجود شواطئ بحرية مناسبة، على امتداد قطاع غزة.



وشكر رئيس الاتحاد رئيس وأعضاء المجلس البلدي، لجهودهم الحثيثة في الارتقاء بالرياضة الفلسطينية، وتم الاتفاق على التواصل والتشاور الدائم، حول رياضة الشراع والتجديف والرياضات البحرية المختلفة وأنشطتها وفعالياتها، ونقل لهم

تحيات رئيس وأعضاء اللجنة الأولمبية الفلسطينية.



يشار إلى أن الاتحاد الفلسطيني للشراع والتجديف، تأسس في مدينة القاهرة عام 1996، وتم نقل مقره إلى مدينة القدس في تشرين الثاني/ نوفمبر 2005 وبعدها تم نقل مقره الدائم إلى مدينة غزة، وهو الهيئة الوحيدة التي تمثل الدولة في اللقاءات والبطولات الداخلية والخارجية.