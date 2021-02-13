غزة: النيابة العامة تعلن فتح تحقيق بـ 165 قضية



وأضافت: بأنه لم يسجل اليوم، أي قضية تتعلق بجرائم التلاعب بالأسعار واحتكار السلع وعرض بضائع فاسدة، فيما لم يسجل أي قضية تتعلق بجرائم مخالفة التعليمات، وعدم الالتزام بحظر التجول والحجر الصحي.



وتابعت: بأن هناك 165 قضية تتعلق بجرائم المساس بالأمن العام والاستقرار المجتمعي، فيما قامت النيابة العامة باتخاذ المقتضى القانوني بحق المتهمين والمخالفين للقانون والتعليمات.



وعمدت النيابة العامة إلى توقيف 75 متهماً على مختلف القضايا المذكورة، فيما استمرت الإجراءات بحق الآخرين دون توقيف مع أخذ التعهدات اللازمة بالالتزام بالقانون، والحفاظ على الأمن العام والمصلحة العامة.

رام الله - دنيا الوطنقالت النيابة العامة بغزة، اليوم السبت: إنها قامت على مستوى محافظات قطاع غزة، بفتح تحقيق بـ 165 قضية.