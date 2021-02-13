"الجهاد" تعلق على انسحاب الجزائر من فعاليات الجمعية البرلمانية للبحر المتوسط بسبب الاحتلال

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

قال عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، الشيخ نافذ عزام، إن الحركة تثمِّن انسحاب الوفد البرلماني الجزائري، المشارك في فعاليات الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط، من فعالية برلمانية، بحثت عودة النشاط الاقتصادي بعد أزمة (كورونا)، بسبب مشاركة وفد إسرائيلي فيها.



وأضاف في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: أنه "لطالما عودتنا الجزائر شعباً وقيادة على هكذا مواقف مبدئية وأصيلة، وهذا استشعارٌ للمسؤولية تجاه فلسطين وانتصارٌ لقضيتها".



وشدد عزام، على أن التصدي للتطبيع بكافة أشكاله وصوره، واجبٌ أخلاقي، ديني وعروبي، ولعل الجزائر تُمثل بوضوحٍ شديد هذا الموقف الحر الراسخ.



وقال عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي، "إننا متيقنون، أن الجزائر ستبقى جداراً منيعاً في وجه كل المؤامرات والمحاولات الرامية لدفعها لركب التطبيع".



وتابع: "حمى الله الجزائر، وحرسها من عيون وأيادي كل المتربصين بها وبشعبها الباسل".